Brüssel (AFP) Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat die Konfliktparteien in der Ukraine aufgerufen, im Bemühen um eine dauerhafte Lösung für die politische Krise nicht nachzulassen. Die EU verfolge die Lage in dem Land "Minute für Minute", erklärte Ashton in der Nacht zum Sonntag. Sie rufe Jeden in der Ukraine dazu auf, "den Rechtsstaat und die Verfassung zu respektieren".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.