Kiew (AFP) Der ukrainische Übergangspräsident Alexander Turtschinow hat Russland einen Dialog angeboten, wenn Moskau das Bestreben des Landes nach engeren Beziehungen zur EU akzeptiert. "Wir sind zu einem Dialog mit Russland bereit, bei dem wir unsere Beziehung auf Augenhöhe entwickeln", sagte Turtschinow am Sonntagabend in einer TV-Ansprache. Dies müsse "die europäische Wahl der Ukraine berücksichtigen". Er hoffe, dass diese Ausrichtung bei den nun angesetzten Neuwahlen am 25. Mai bestätigt werde. Für ihn sei es "eine Priorität", die europäische Integration der Ukraine voranzutreiben.

