Kiew (AFP) Die ukrainische Oppositionsführerin Julia Timoschenko will nach eigenen Angaben nicht Ministerpräsidentin des Landes werden. Sie bitte ihre Parteifreunde, sie nicht als Kandidatin für das Amt der Regierungschefin in Betracht zu ziehen, schrieb Timoschenko in einer am Sonntag von ihrer Vaterlandspartei veröffentlichten Erklärung. Es habe sie "überrascht", das zuvor über sie als mögliche Kandidatin berichtet worden sei.

