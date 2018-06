Madrid (dpa) - Tausende Menschen haben in Spanien gegen Projekte zur Erdölsuche vor den spanischen Ferien-Inseln im Mittelmeer protestiert. Es gab Kundgebungen auf Ibiza, Mallorca, Menorca und Formentera und in der Region Valencia. Die Polizei zählte insgesamt 21 000 Teilnehmer. Die Organisatoren versicherten jedoch, allein auf Ibiza seien rund 20 000 Menschen auf die Straßen gegangen. Die Regierung in Madrid hat die Pläne zur Erdölsuche bereits abgesegnet. Gegen die Erdölsuche sind auch Hoteliers und Fischer.



