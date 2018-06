New York (AFP) Wenige Tage nach der spektakulären Übernahme durch das Netzwerk Facebook ist der Kurznachrichtendienst WhatsApp ausgefallen. Über Stunden war es am Samstag zwischenzeitlich nicht möglich, Nachrichten zu senden und zu empfangen, andere Nutzer konnten das Programm gar nicht erst aufrufen. WhatsApp entschuldigte sich in einem Beitrag auf Twitter dafür und sprach von "Server-Problemen". Die Verantwortlichen hofften, dass die Probleme bald behoben seien.

