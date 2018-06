Peking (AFP) Angesichts des dichten Smogs über weiten Teilen Nord-Chinas ist die Nachfrage nach Luftreinigern deutlich gestiegen. In einem Geschäft in Peking hätten sich die Verkäufe der Geräte in den vergangenen Tagen verdreifacht, berichtete der staatliche Rundfunk am Montag. Das Nationale Meteorologische Zentrum rief für Montag den fünften Tag in Folge in weiten Teilen des Nordens die Warnstufe "Gelb" aus. Vielerorts war die Sicht deutlich eingeschränkt und die Luftverschmutzung erreichte ein gesundheitsgefährdendes Niveau.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.