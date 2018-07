Düsseldorf (AFP) Die Pfandpflicht auf Dosen hat nicht die gewünschte Wirkung. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 1,42 Milliarden Getränkedosen verkauft, das waren 50 Millionen Dosen oder 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der europäische Verband der Getränkedosenhersteller am Montag in Düsseldorf mitteilte. Besonders deutlich sei der Anstieg bei den Bierdosen ausgefallen. Hier sei mit einem Plus von fast zehn Prozent der größte Anstieg erreicht worden. Inzwischen entfielen 20 Prozent des Gesamtmarktes für Bier auf die Dose.

