Jerusalem (AFP) In Begleitung des nahezu kompletten Bundeskabinetts ist Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montagabend in Israel eingetroffen. Auf dem Ben-Gurion- Flughafen von Tel Aviv wurde die größte Regierungsdelegation, die jemals Israel besuchte, von Finanzminister Jair Lapid und dem israelischen Botschafter in Berlin, Jakov Hadas-Handelsman begrüßt. Danach ging es sofort nach Jerusalem zu bilateralen Gesprächen der deutschen Regierungsmitglieder mit ihren jeweiligen israelischen Kollegen.

