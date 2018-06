Düsseldorf (SID) - Die Düsseldorfer EG holt Verteidiger Stephan Daschner in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zurück. Der 25-Jährige wechselt zur kommenden Saison vom Zweitligisten EV Landshut zur DEG und hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Daschner hat in der DEL seit 2006 insgesamt 230 Spiele für die Straubing Tigers, den ERC Ingolstadt und die Hannover Scorpions absolviert. Im vergangenen Sommer war er nach dem Aus der Niedersachsen in die DEL2 gegangen. "Ich freue mich auf die Herausforderung. Düsseldorf setzt bekanntlich viel Vertrauen in deutsche Spieler und gibt ihnen viel Eiszeit. Die DEG ist die richtige Entscheidung", sagte Daschner.