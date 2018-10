Tallinn (AFP) Estlands Ministerpräsident Andrus Ansip legt sein Amt am 4. März nieder. Der 57-jährige Regierungschef sagte am Sonntagabend in einer Fernsehansprache anlässlich des nationalen Unabhängigkeitsfests am 24. Februar, dass er seinen Beschluss schon vor zwei Jahren gefällt und seitdem stets betont habe, dass dies seine letzte Amtszeit sein werde. Die Rücktrittsentscheidung sei auch nicht durch Druck von außen beeinflusst worden, vielmehr gebe es "für alles eine vernünftige Zeit im Leben".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.