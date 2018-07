Paris (AFP) In Frankreich kann sich ein neues Restaurant mit drei Sternen des renommierten Gastronomie-Führers Guide Michelin schmücken: Das Restaurant "L'Assiette champenoise" bei Reims in der Champagne bekam vom Guide Michelin den dritten Stern verliehen, wie der Feinschmeckerführer am Montag in Paris mitteilte. Gelobt wurde die "moderne" und "besonders kreative" Küche des 39-jährigen Chefkochs Arnaud Lallement, der zuvor bereits vom Restaurantführer "Gault et Millau" zum Koch des Jahres gekürt worden war. "Das ist magisch, das ist ein Traum", sagte Lallement der Nachrichtenagentur AFP.

