Nyon (SID) - Der englische Fußball-Schiedsrichter Howard Webb pfeift am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF) das Achtelfinalhinspiel in der Champions League zwischen Schalke 04 und Real Madrid. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag bekannt.

Der 43-Jährige leitete unter anderem das Champions-League-Finale 2010 zwischen Inter Mailand und Bayern München (2:0) sowie zwei Monate später das WM-Endspiel in Johannesburg zwischen Spanien und den Niederlanden.

Nach dem WM-Finale wurde der Brite aufgrund zahlreicher Fehlentscheidungen heftig kritisiert. So wurde der Kung-Fu-Tritt des Niederländers Nigel de Jong nicht mit der Roten Karte bestraft.