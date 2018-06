Berlin (dpa) - Die Barmer GEK leitet einen drastischen Sparkurs ein und will rund 3500 Stellen streichen. Das teilte ein Sprecher der Krankenkasse am Abend der Nachrichtenagentur dpa mit. Er bestätigte damit Berichte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und des WDR. Laut "FAZ" fällt damit mehr als jede fünfte Stelle weg. Sie sollen demnach bis 2018 gestrichen werden. Außerdem werde die Zahl der Geschäftsstellen mehr als halbiert, heißt es. Man werde sich neu ausrichten und die Arbeitsprozesse verschlanken, so der Sprecher.

