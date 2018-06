Mies (SID) - Der Motorrad-Weltverband FIM hat den Großen Preis von Brasilien aus dem Rennkalender gestrichen. Die Rennen der drei WM-Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 hätten am 28. September stattfinden sollen, am Montag wurde der Grand Prix ohne Nennung von Gründen gekippt. Hintergrund der Entscheidung dürfte sein, dass das "Autodromo Internacional Nelson Piquet" nahe Rio de Janeiro nicht rechtzeitig wiederhergestellt werden kann. Seit Jahren werden dort keine Rennen mehr gefahren.

Brasilien hätte nach zehnjähriger Pause wieder Gastgeber der Motorrad-WM werden sollen. Nun müssen die Veranstalter mindestens ein weiteres Jahr warten. Der Große Preis von Arágon in Alcaniz wurde vom 21. auf den 28. September verschoben.

Durch die Absage des Brasilien-GP besteht die Saison 2014 wie im Vorjahr aus 18 Läufen. Das Deutschland-Rennen findet am 13. Juli wie gewohnt am Sachsenring statt. Laguna Seca/USA wird durch Termas de Río Hondo/Argentinien ersetzt. Am 23. März wird zum Auftakt wie gewohnt das Nachtrennen in Katar gefahren.