Sotschi (SID) - Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Uschi Disl hat Dopingsünderin Evi Sachenbacher-Stehle scharf kritisiert. "Was mich am Dopingfall Evi Sachenbacher-Stehle am meisten ärgert, ist, dass sie nicht nur sich selbst, sondern damit das ganze Biathlon ins Unglück stürzt. Und dass sie obendrein den gesamten deutschen Sport in den Schmutz zieht", schrieb die 43-Jährige in einem Kommentar für den kicker.

Zudem verärgerte die achtmalige Weltmeisterin Disl, dass "es in der Öffentlichkeit nun heißen wird: Wir haben schon immer gewusst, dass alle immer gedopt gewesen sind". Die Bayerin befürchtete einen Tag nach dem Ende der Olympischen Spielen in Sotschi, dass diese Anschuldigungen bis in die Zeit zurückgehen, in der sie selbst noch aktiv war.

Disl gewann bis 2006 insgesamt neun Olympiamedaillen und ist mit 30 Weltcupsiegen eine der erfolgreichsten deutschen Skijägerinnen der Geschichte. Auf ihrer Facebook-Seite schrieb Disl zuvor bereits von "einem schwarzen Tag für Biathlon und Deutschland".

Die 33 Jahre alte Sachenbacher-Stehle, die ihre Mitarbeit bei der Aufklärung des Dopingfalls angekündigt hat, war nach einem positiven Dopingbefund am Freitag offiziell aus der deutschen Olympiamannschaft ausgeschlossen worden und hatte noch am gleichen Tag die Heimreise aus Sotschi angetreten. Ihre beiden vierten Plätze im Massenstart und in der Mixedstaffel wurden ihr aberkannt.