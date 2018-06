Sotschi (dpa) - Mit einer großen Abschlussfeier sind in Sotschi die 22. Olympischen Winterspiele zu Ende gegangen. Gastgeber Russland gewann die Nationenwertung, das deutsche Team kam mit 19 Medaillen auf Platz 6. IOC-Präsident Thomas Bach lobte den Ablauf der Spiele. Er habe keine einzige Beschwerde von auch nur einem Athleten gehört, sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees. Die nächsten Olympischen Winterspiele werden in vier Jahren in Pyeongchang in Südkorea stattfinden.

