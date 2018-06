Sotschi (dpa) - Streckenbauer Hermann Tilke hat keine Zweifel an der rechtzeitigen Fertigstellung des Formel-1-Kurses in Sotschi. Im Oktober feiert die Königsklasse ihr Russland-Debüt. "Alles ist im Plan", sagte der Aachener Ingenieur der dpa. Weite Teile der Anlagen seien bereits vorhanden, die Restarbeiten sollen nach dem Ende der Paralympics zügig abgeschlossen werden. "Es ist eine sehr schnelle Strecke geworden", erklärte Tilke. Der 5,853 Kilometer lange Kurs führt durch den Olympia-Park am Schwarzen Meer entlang.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.