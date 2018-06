Barcelona (AFP) Die internationale Vereinigung der Mobilfunkanbieter (GSMA) arbeitet an der Möglichkeit, für die Anmeldung auf zahlreichen Internet-Seiten die SIM-Karte im Smartphone zu benutzen. Das am Montag auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellte Konzept "Mobile Connect" sieht vor, dass Nutzer beim Ansteuern von anmeldepflichtigen Webseiten lediglich ihre PIN eingeben müssen. Ist die Nummer korrekt, soll die SIM-Karte den Zugang zu der Internetseite freigeben. Die Technik soll nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf anderen mobilen Geräten sowie PCs verfügbar gemacht werden.

