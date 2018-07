Sansibar (AFP) Auf der bei Touristen beliebten Insel Sansibar in Tansania sind am Montag zwei Bomben explodiert. Menschen kamen nicht zu Schaden, wie die Polizei mitteilte. Demnach detonierten die selbst hergestellten Sprengsätze nahe der anglikanischen Kathedrale und einem Touristenrestaurant mit Meerblick der Stadt Sansibar. Sie richteten demnach nur sehr geringen Sachschaden an.

