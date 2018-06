Mayrhofen (dpa) - Eine achtjährige Skifahrerin ist in Österreich beim Liftfahren um ein Haar von ihrem eigenen Schal erdrosselt worden. Das Mädchen stürzte im Schlepplift auf dem Hintertuxer Gletscher, wobei sich der Liftbügel in Weste und Schal verhakte. Die Zugkraft des Liftes schnürte den Schal so eng um den Hals des Kindes aus den Niederlanden, dass es das Bewusstsein verlor. Es wurde noch einige Meter mitgeschleift, bevor ein Liftangestellter den Lift stoppte. Eine zufällig anwesende Ärztin reanimierte das Kind.

