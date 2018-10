Beirut (AFP) Die UNHCR-Sondergesandte und Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie hat im Libanon Waisen-Kinder des Syrien-Konflikts getroffen und ein Ende des Bürgerkriegs gefordert. Das Treffen in der östlichen Bekaa-Ebene sei "herzergreifend" gewesen", zitierte das UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR Jolie am Montag. Die Kinder hätten "ihre Familien verloren und wurden vom Krieg ihrer Kindheit beraubt". Jetzt müssten sie die "Last der Realität tragen, als wären sie Erwachsene", sagte Jolie. Sie danke dem Libanon für seine Bereitschaft, die Flüchtlinge aufzunehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.