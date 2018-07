Straßburg (AFP) EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn unterstützt den ukrainischen Vorschlag, eine Geberkonferenz für das von der Pleite bedrohte Krisenland abzuhalten. Die EU-Kommission sei als Ergänzung eines Programms des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu "bedeutender finanzieller Hilfe" für die Ukraine bereit, sagte Rehn am Dienstag in Straßburg. "Aber da die finanziellen Ressourcen in diesem Bereich vor allem bei den Mitgliedstaaten liegen, würde ich die Idee einer Geberkonferenz unterstützen."

