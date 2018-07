München (AFP) Der insolvente Fernsehhersteller Loewe muss sich einen neuen Retter suchen. Die Panthera AG trat am Montag vom Kaufvertrag für große Teile von Loewe zurück, wie Panthera am Dienstag in München mitteilte. Grund sei, dass Banken bestimmte Sicherheiten nicht freigegeben hätten und somit der Geschäftsbetrieb nicht aufgenommen werden konnte. Loewe sucht Medienberichten zufolge bereits nach einen neuen Investor.

