Köln (AFP) In nordrhein-westfälischen Gaststätten ist der Konsum von E-Zigaretten einem Gerichtsurteil zufolge nicht verboten - trotz des strengen Nichtraucherschutzgesetzes in dem Bundesland. Das Verwaltungsgericht Köln gab am Dienstag der Klage eines Kölner Gastwirts statt, der seinen Gästen den Konsum von E-Zigaretten erlauben will. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage ließ das Gericht die Berufung beim Oberverwaltungsgericht in Münster zu. (Az.: 7 K 4612/13)

