Brüssel (AFP) Die NATO-Verteidigungsminister kommen nun doch am Rande ihrer am Mittwoch beginnenden Beratungen zu einem offiziellen Treffen mit Vertretern der Ukraine zusammen. Dabei solle es um die Lage in dem krisengeschüttelten Partnerland gehen, sagten NATO-Diplomaten am Dienstag in Brüssel. Das Treffen findet im Rahmen der NATO-Ukraine-Kommission statt, in der die Zusammenarbeit des Bündnisses mit dem Nichtmitglied Ukraine geregelt wird.

