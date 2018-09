Chicago (SID) - Trainer Jürgen Klinsmann (49) und die Fußball-Nationalmannschaft der USA werden das für den 5. März geplante Länderspiel gegen die Ukraine aufgrund der brisanten politischen Lage wohl auf Zypern austragen. Das teilte der amerikanische Verband am Dienstag mit.

In Diskussionen mit dem ukrainischen und zyprischen Verband suche man einen Spielort auf Zypern, hieß es in der Mitteilung. Eine Entscheidung soll am Mittwoch fallen.