Bari (SID) - In der süditalienischen Stadt Bari hat vor einem Zivilgericht das Verfahren gegen zwei Profis des Fußball-Zweitligisten AS Bari wegen angeblicher Verwicklung in den Wett- und Manipulationsskandal begonnen. Vor Gericht müssen sich insgesamt vier Personen verantworten.

Als Zeuge wurde der Ex-Coach des Vereins, Bortolo Butti, vorgeladen. Die Spieler sollen zwei Partien in den Spielzeiten 2010/2011 manipuliert haben. Der Verdacht lautet auf Sportbetrug, was ihnen laut italienischem Gesetz bis zu drei Jahren Gefängnis einbringen könnte.

Aufgrund der Spielmanipulation sollen die Angeklagten 140.000 Euro kassiert haben. Als Privatkläger beteiligen sich Italiens Fußballverband FIGC und 250 Tifosi vom AS Bari am Verfahren.