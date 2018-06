London (AFP) Queen-Enkelin Zara Phillips schert sich offenbar wenig um die Gepflogenheiten des Palasts im Umgang mit der Presse: Statt die übliche royale Zurückhaltung an den Tag zu legen, posierte die älteste Tochter von Prinzessin Anne und deren Ex-Mann Mark Phillips für das Magazin "Hello!". In der ersten März-Ausgabe zeigt Phillips sich lächelnd mit der ganzen Familie, an ihrer Seite ihr Mann Mike Tindall, der die Mitte Januar geborenen Tochter Mia im Arm hält.

