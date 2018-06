Hongkong (AFP) Ein britischer Singer-Songwriter ist in Hongkong mit seinem Lied "This is My Dream" überraschend zu Ruhm gelangt. Das Lied des in seiner Heimat weitgehend unbekannten Musikers Kashy Keegan wurde in der südchinesische Küstenmetropole zur Hymne bei Demonstrationen für Meinungsfreiheit. "Das ist, was man sich als Singer-Songwriter wünscht", sagte Keegan, der am Freitag auf seinem bisher größten Solo-Konzert in Hongkong auftritt, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

