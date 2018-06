Havanna (AFP) Kuba hat den Export von Zigarren im vergangenen Jahr deutlich steigern können. Der Umsatz mit Zigarren sei um acht Prozent auf 447 Millionen Dollar (325 Millionen Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen Habanos am Montag mit. Dieser Anstieg zeige, wie stabil und in der Tendenz positiv der Handel mit Zigarren weltweit trotz der Anti-Tabak-Gesetze sei, sagte die Marketingchefin Ana Lopez. Habanos ist ein kubanisch-spanisches Gemeinschaftsunternehmen, das in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert.

