Grenoble (dpa) - Auch Formel-1-Chef Bernie Ecclestone sorgt sich um den verunglückten Rekordweltmeister Michael Schumacher.

"Ich habe Angst vor schlechten Nachrichten. Deshalb frage ich niemanden von Michaels Freunden oder der Familie, wie es ihm wirklich geht", zitierte die "Bild"-Zeitung den Geschäftsführer der Motorsport-Königsklasse. Ecclestone, der Schumacher seit vielen Jahren kennt, "möchte, dass Michael als unser Schumi zurückkommt und nicht als jemand anderer".

Ende 2012 war Schumacher aus der Formel 1 endgültig zurückgetreten. Am 29. Dezember vergangenen Jahres verunglückte er beim Skifahren oberhalb von Méribel. Der 45-Jährige liegt seit seinem Sturz mit dem Kopf auf einen Felsen mit einem schweren Schädel-Hirntrauma im künstlichen Koma im Krankenhaus von Grenoble.

Am Montag bestätigte Schumachers Managerin Sabine Kehm der Nachrichtenagentur dpa, dass der Ende Januar eingeleitete Aufwachprozess "unverändert" durchgeführt werde. "Ich denke oft an ihn und hoffe das Beste. Aber warten ist das Einzige, was man tun kann", sagte Ecclestone.

Ecclestone-Aussagen bei Bild.de

Klinik CHU Grenoble