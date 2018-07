Jerusalem (AFP) Bei ihrem Besuch in Israel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Lösung des Streits um jüdische Siedlungen in den Palästinensergebieten angemahnt. Sie betrachte diese Frage "mit großen Sorgen", sagte Merkel am Dienstag nach einer gemeinsamen Sitzung der Kabinette Deutschlands und Israels in Jerusalem. Auch der Atomkonflikt war Thema der Konsultationen. Beide Länder vereinbarten eine vertiefte Zusammenarbeit.

