Kano (AFP) Mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Gruppierung Boko Haram haben im Nordosten von Nigeria eine Schule angegriffen und Ärzten zufolge mehr als 40 Menschen getötet. Nach Angaben der örtlichen Polizei eröffneten die Extremisten in der Nacht zum Dienstag in einem Schlafsaal des Gymnasiums das Feuer. Die Schule für Elf- bis 18-Jährige liegt in der Stadt Buni Yadi im unruhigen Bundesstaat Yobe.

