São Paulo (SID) - Tennisprofi Julian Reister (27) ist beim ATP-Turnier in Sao Paulo bereits in der ersten Runde gescheitert. Der Weltranglisten-109. aus Hamburg verlor am Dienstag gegen den Österreicher Andreas Haider-Maurer 2:6, 6:4, 1:6.

Der topgesetzte Tommy Haas (Los Angeles) greift nach seinem Freilos zum Auftakt im Achtelfinale in den mit 539.730 Dollar dotierten Wettbewerb ein und trifft entweder auf Alejandro Gonzales (Kolumbien) oder Potito Starace (Italien).