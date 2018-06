Dubai (SID) - Sorge um Juan Martin del Potro: Der Weltranglistenfünfte aus Argentinien musste sein Auftaktmatch beim mit 2,36 Millionen Dollar dotierten ATP-Turnier in Dubai wegen einer Verletzung am linken Handgelenk aufgeben. Der im Emirat an Position zwei gesetzte del Potro konnte nach verlorenem ersten Satz gegen den Inder Somdev Devvarman (6:7) nicht weiterspielen.

"Es fühlt sich so an wie vor vier Jahren. Ich werde es jetzt erst einmal eingehend untersuchen lassen", sagte der 25-Jährige in der anschließenden Pressekonferenz. "Delpo" hatte sich 2010 am rechten Handgelenk einer Operation unterziehen müssen und in der damaligen Saison nur insgesamt drei Turniere (sechs Matches) bestreiten können.

Der US-Open-Sieger von 2009 hatte Anfang Januar das Turnier in Sydney gewonnen, war dann aber bereits völlig überraschend in der zweiten Runde der Australian Open in Melbourne gescheitert. In seiner Karriere hat der 1,98 Meter große del Potro bislang 18 Turniere gewonnen.