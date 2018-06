Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry sieht die Krise in der Ukraine nicht als Zeichen für einen neuen Ost-West-Konflikt. "Das ist kein Nullsummen-Spiel, das ist nicht West gegen Ost", sagte Kerry nach einem Treffen mit seinem britischen Kollegen William Hague am Dienstag in Washington. "Es geht um die Bevölkerung der Ukraine und darum, dass die Ukrainer ihre Entscheidung über die Zukunft treffen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.