Kairo (AFP) Mutmaßliche Aufständische haben im Norden des Sinai erneut einen Anschlag auf eine Gas-Pipeline verübt. Die Täter hätten in der Gegend Lehfen südlich der Stadt Al-Arisch Sprengstoff unter der Pipeline zum Explodieren gebracht, sagten Vertreter der ägyptischen Sicherheitskräfte am späten Dienstagabend. Flammen standen hoch am Himmel, während Feuerwehr und Krankenwagen zum Tatort rasten. Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt.

