Braunschweig (SID) - Meister Brose Baskets Bamberg hat in der Basketball-Bundesliga durch den 18. Saisonsieg den Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München verkürzt. Das Team von Trainer Chris Fleming gewann am 23. Spieltag bei den New Yorker Phantoms Braunschweig 86:82 (46:39) und hat nun 36:6 Punkte auf dem Konto. Pokalsieger Alba Berlin kassierte bei den MHP Riesen Ludwigsburg eine 77:89 (40:34)-Niederlage und ist mit 34:12 Punkten Dritter.

Die Münchner, die am Dienstag eine überraschende Heimniederlage (86:91) gegen die Artland Dragons hinnehmen mussten, haben 40:6 Zähler auf dem Konto.

D'Or Fischer (16 Punkte) und Sharrod Ford (13) waren die besten Werfer der Bamberger. Einzig der Braunschweiger Topscorer Isiah Swann (22) hielt dagegen. Aufseiten der Berliner kamen David Logan und Nationalspieler Jan Jagla auf je 13 Zähler, bei Ludwigsburg überragte Coby Karl (22).

Die EWE Baskets Oldenburg überrannten den Vorletzten medi Bayreuth mit 111:78 (68:45), Julius Jenkins erzielte 21 Punkte für die Niedersachsen, die Platz vier festigten (34:12).

Ratiopharm Ulm setzte sich gegen den Mitteldeutschen BC 79:75 (36:32) durch, die s.Oliver Baskets Würzburg gewannen gegen TBB Trier 69:63 (35:34). Aufsteiger Rasta Vechta unterlag den Telekom Baskets Bonn 80:82 (42:35) und die Eisbären Bremerhaven siegten gegen Phoenix Hagen 86:64 (47:37).