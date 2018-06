Brüssel (AFP) Die belgische Polizei hat bei Ermittlungen wegen der Rekrutierung von Kämpfern für den Syrien-Konflikt am Mittwoch zehn Verdächtige festgenommen. Ein Teil von ihnen sollte am Nachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden, wie eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte. Die Verdächtigen gingen der Polizei demnach bei neun Haussuchungen in der belgischen Hauptstadt ins Netz. Die belgischen Behörden ermitteln seit Monaten verstärkt gegen Netzwerke, die verdächtigt werden, junge Männer anzuwerben und nach Syrien zu schleusen. Dort sollen sie auf der Seite der Aufständischen gegen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad kämpfen.

