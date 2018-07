Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat trotz eines überraschend guten deutschen Konsumklimas moderat nachgegeben. Gegen Mittag stand der deutsche Leitindex 0,13 Prozent tiefer bei 9687 Punkten.

Für den MDax ging es um 0,37 Prozent auf 16 853 Punkte nach unten und der TecDax trat bei 1270 Punkten nahezu auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,13 Prozent auf 3153,52 Punkte.

Die Deutschen kommen mit dem Aufschwung der Wirtschaft und den rekordtiefen Zinsen immer stärker in Kauflaune. Für März rechnen die Experten des GfK-Forschungsinstituts mit der besten Verbraucherstimmung seit sieben Jahren. Allerdings hielten sich viele Investoren nach wie vor zurück und warteten auf Signale, dass sich die laufende Marktkonsolidierung ihrem Ende nähere, sagte Händler Markus Huber vom Broker Peregrine & Black. Erst dann dürften sie wieder in größerem Umfang in den Markt einsteigen.

Unter den Einzelwerten fielen die Aktien von Lanxess auf. Sie büßten als Schlusslicht im Dax mehr als fünf Prozent ein. Der Spezialchemiekonzern rutschte wegen hoher Abschreibungen im Kautschukgeschäft im vergangenen Jahr überraschend in die Verlustzone. Commerzbank-Aktien stiegen nach einem positiven Analystenkommentar als einer der gefragtesten Werte im deutschen Leitindex um 0,89 Prozent.

SMA-Solar-Aktien schossen an der Spitze des TecDax um knapp elf Prozent nach oben. Der Solartechnikhersteller geht mit dem dänischen Wettbewerber Danfoss eine Partnerschaft ein. SMA will dabei das Wechselrichtergeschäft der Dänen übernehmen. Gleichzeitig erwirbt Danfoss den Plänen nach 20 Prozent an SMA.