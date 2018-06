Berlin (dpa) - Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) hat ein vernichtendes Urteil über die Ökostromförderung gefällt - und sich für ihre Abschaffung ausgesprochen.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sei weder ein kosteneffizientes Instrument für Klimaschutz noch entfalte es eine "messbare Innovationswirkung". "Aus diesen beiden Gründen ergibt sich deshalb keine Rechtfertigung für eine Fortführung des EEG", heißt es im Jahresgutachten 2013 des Expertenrates, das die Gutachter am Mittag an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übergaben.

Die EFI-Experten gehen auch mit dem Argument "Klimaschutz" durch die Ökostromförderung sehr kritisch ins Gericht. "Der vom EEG induzierte verstärkte Ausbau erneuerbarer Energien in der deutschen Stromversorgung vermeidet europaweit keine zusätzlichen CO2-Emissionen, sondern verlagert sie lediglich in andere Sektoren bzw. europäische Länder." Das EEG sorge also - so die Gutachter - "nicht für mehr Klimaschutz, sondern macht ihn deutlich teurer".