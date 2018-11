Berlin (AFP) Angesichts der "kritischen" Sicherheitslage in Ägypten hat das Auswärtige Amt seine Reisewarnungen am Mittwoch abermals verschärft. "Vor Reisen in den Norden der Sinai-Halbinsel und das ägyptisch-israelische Grenzgebiet wird gewarnt. Dies gilt auch für den Badeort Taba", erklärte das Ministerium. In den Regionen fänden militärische Operationen statt, und es komme - wie zuletzt am 16. Februar in Taba – zu "terroristischen Anschlägen".

