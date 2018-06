Brüssel (AFP) Die NATO hat aufgrund der politischen Umwälzungen in der Ukraine die Bedeutung der territorialen Unversehrtheit des Landes für die Stabilität der Region betont. "Eine souveräne, unabhängige und stabile Ukraine, fest der Demokratie und der Rechtstaatlichkeit verpflichtet, ist entscheidend für die euro-atlantische Sicherheit", erklärten die NATO-Verteidigungsminister am Mittwoch in Brüssel. Gleichzeitig nahm offenbar die Nervosität im benachbarten Russland zu.

