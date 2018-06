Berlin (AFP) Die Bundesregierung will als Konsequenz aus der Mordserie des rechtsextremen NSU die Arbeit von Sicherheitsbehörden und Justiz straffen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) kündigte am Mittwoch in Berlin eine Novelle des Gesetzes für den Bundesverfassungsschutz an, um die Zusammenarbeit des Bundesamtes mit den Landesbehörden zu verbessern. Der Generalbundesanwalt soll nach den Worten von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) künftig leichter Ermittlungen zu Taten mit möglichem rechtsextremen Hintergrund an sich ziehen können.

