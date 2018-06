Berlin (AFP) Die Bedingungen für Frauen am Arbeitsmarkt sind nach Einschätzung von Heinrich Alt, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA), weiterhin unbefriedigend. "Drei Viertel aller Teilzeitstellen, jedoch nur ein Drittel der Vollzeitarbeitsplätze werden von Frauen besetzt", sagte Alt der Zeitung "Welt" (Donnerstagsausgabe). "Dass von 1,9 Millionen alleinerziehenden Frauen 40 Prozent staatliche Transferleistungen beziehen, ist kein akzeptabler Zustand", kritisierte Alt. "Dass weit über 50 Prozent der qualifizierten Frauen überwiegend in Minijobs und in Teilzeit arbeiten, ist ebenso wenig hinnehmbar."

