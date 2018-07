Berlin (AFP) Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Umsetzung der EU-Agrarreform auf den Weg gebracht. Der beschlossene Gesetzentwurf regelt die künftigen Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin mitteilte. Die Neuregelung dieser Zahlungen ist ein zentraler Teil der Agrarreform, die auf EU-Ebene nach monatelangen zähen Verhandlungen beschlossen worden war. Die Reform muss bis zum 1. August in nationales Recht umgesetzt werden.

