Mainz (AFP) Die Finanzkommission KEF hat offiziell eine Senkung des Rundfunkbeitrags um 73 Cent vorgeschlagen. Damit erscheine es erstmals möglich, den Beitragszahlern Mehreinnahmen im Rahmen einer Beitragssenkung zurückzugeben, erklärte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die den Bericht der Kommission am Mittwoch in der Mainzer Staatskanzlei in Empfang nahm. Der Beitrag könnte somit ab 2015 auf monatlich 17,25 Euro sinken.

