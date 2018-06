Hamburg (AFP) Fast drei Viertel der Deutschen wünschen sich eine Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren. In einer vom Magazin "Stern" am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage sprachen sich 72 Prozent der Befragten dafür aus, dass möglichst alle Bundesländer wieder zur neunjährigen Gymnasialzeit (G9) zurückkehren sollten. Lediglich 21 Prozent erklärten, es solle bei acht Jahren am Gymnasium (G8) bleiben.

