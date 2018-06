Berlin (AFP) Der Mindestlohn für alle Beschäftigten der Fleischindustrie ist einen Schritt näher gerückt. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen Gesetzentwurf zur Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Die Aufnahme der Branche Schlachten und Fleischverarbeitung in das Gesetz sei Voraussetzung dafür, dass der Mindestlohn-Tarifvertrag, auf den sich die Branche im Januar geeinigt hatte, per Verordnung für alle Unternehmen und alle Beschäftigten allgemeinverbindlich erklärt werden kann.

