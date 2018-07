Karlsruhe (AFP) Versandapotheken im EU-Ausland dürfen keine hohen Rabatte für rezeptpflichtige Arzneimittel geben. Die deutsche Preisbindung können ausländische Versandapotheken auch nicht dadurch vermeiden, dass sie die Arzneimittel über eine Apotheke in Deutschland ausliefern, wie am Mittwoch der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschied. (Az: I ZR 77/09)

